Opineo.pl wyróżnia Zegarownia.pl w 2023 roku!

Opineo wyróżnia Zegarownia.pl w 2023 roku!

To już kolejny rok z rzędu, gdy ceniony w Polsce serwis integrujący opinie polskich konsumentów o sklepach internetowych — Opineo.pl — wyróżnia nasz sklep Zegarownia.pl

Zostaliśmy laureatami w 2023 roku, wyprzedzając tysiące sklepów internetowych w Polsce, potwierdzając wysoki standard obsługi Klienta, który utrzymujemy i rok do roku usprawniamy.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom, którzy pozostawili swoją opinię na nasz temat w serwisie Opineo.pl na temat naszego sklepu. Dzięki temu mogliśmy osiągnąć takie wyróżnienie.



Ranking Opineo to doroczne podsumowanie opinii klientów, którzy realizują zakupy online w sklepach internetowych. W tegorocznej edycji ranking sporządzono na bazie niemal miliona głosów klientów, a laureatów wybrano w 14 tematycznych kategoriach.

