Zegarownia.pl — 2 miejsce w rankingu zaufanych sklepów 14. edycji Ceneo 2023!

To osiągnięcie świadczy o silnym zaufaniu naszych klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość produktów oraz nienaganną obsługę, oraz potwierdza, że nieustannie podnosimy standardy, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania.

Ceneo prowadzi ranking najlepszych sklepów internetowych, które są częścią Programu Zaufanych Opinii od 2010 roku, a zwycięzcy są wyłaniani na podstawie najlepszych wyników w ankietach wypełnianych przez klientów po dokonaniu zakupu. W tegorocznej 14. edycji sklepy rywalizowały w 14 kategoriach.

W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku e-commerce, w którym klienci coraz częściej kierują się takimi czynnikami jak cena, wygoda, czy szybkość realizacji zamówień, Zegarownia z pełną odpowiedzialnością odpowiada na te potrzeby. Kolejny sukces w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo to potwierdzenie, że nie tylko przewidujemy, ale i wyprzedzamy oczekiwania rynku, oferując klientom najniższe ceny, szybką i darmową dostawę oraz gwarancję bezpiecznych zakupów.

To wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy oraz motywacją do dalszego rozwoju i nieustannego doskonalenia naszych usług. W Zegarowni rozumiemy, że zaufanie klientów to najcenniejsza waluta w świecie e-commerce i jesteśmy zobowiązani do nieustannego utrzymywania wysokiego standardu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom rankingu i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wyzwań oraz sukcesów w przyszłych edycjach.