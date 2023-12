Co sprawia, że w zegarku Vostok Europe Warszawa Chrono czujemy ducha stolicy? Przede wszystkim urzeka nas jego tarcza przesycona warszawskimi symbolami. Widzimy napis Warszawa, zaś pod nim numer 1413 — rok, w którym to miasto stało się stolicą Polski, subtelne fale symbolizujące Wisłę, czy wreszcie dobrze przemyślaną grafikę. Warszawska Syrenka, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, kolumna Zygmunta, most Świętokrzyski i oczywiście Wisła, a wszystko to utrzymane w charakterystycznych dla Warszawy barwach.

Dekiel zegarka również nawiązuje do stolicy. Na pierwszym planie widzimy grawer z herbem Warszawy i napisem „Limitowana Edycja Warszawa Miasto Stołeczne”. Nie zabrakło również unikalnego numeru limitacji. Skórzany pasek z krokodylim wzorem zaś dodaje mu charakteru.

Słowem, wygląd zegarka Vostok Europe Warszawa Chrono z kolekcji Miasta Polski emanuje stołecznym szykiem i miejskim stylem życia warszawiaków oraz odzwierciedla dynamikę i historię tego wspaniałego miasta.

Wyjątkowy nie tylko na zewnątrz, ale i w środku

Wnętrze zegarka Warszawa Chrono Limited Edition również imponuje jakością wykonania i dbałością o szczegół. Sub-tarcze z chronografem i totalizatorem, datownik dni miesiąca, wskazówki i indeksy pokryte powłoką świecącą w ciemności sprawiają, że zegarek ten jest niezwykle funkcjonalny. Koperta wykonana jest ze stali szlachetnej, którą cechuje wysoka odporność na korozję. Utwardzane szkiełko mineralne K1, którego twardość ocenia się na 7 punktów w dziesięciostopniowej skali Mohsa, zabezpiecza zegarek przed działaniem czynników zewnętrznych.

Vostok Europe Warszawa Chrono jest wodoszczelny do poziomu 200 metrów i wyposażony w śrubowaną koronkę, która jeszcze dodatkowo zabezpiecza tarczę przed wodą. Możemy więc śmiało w nim pływać czy nurkować bez akwalungu nie obawiając się o uszkodzenie.

Zegarek napędzany jest niezawodnym mechanizmem kwarcowym Seiko Epson VK64, który zapewnia precyzję chodu bez potrzeby ciągłego nakręcania, a wymiana baterii potrzebna jest tylko co około 2,5 roku.

Wszystko to sprawia, że Vostok Europe Warszawa Chrono jest zegarkiem o konstrukcji adekwatnej budowie stolicy — przetrwa nawet najgorsze.

Wartość kolekcjonerska w przystępnej cenie

Edycja kolekcjonerska zegarka Warszawa Chrono Limited Edition od Vostok Europe z numerem 001, będąca klejnotem kolekcji Vostok Europe, jest oferowana w cenie 2700 zł. To wyjątkowy egzemplarz dla prawdziwych entuzjastów zegarmistrzostwa, odzwierciedlający zarazem miłość do stolicy. Dla tych, którzy pragną nosić na nadgarstku kawałek warszawskiej historii w bardziej przystępnej cenie, pozostałe numery z tej limitowanej serii są oferowane w cenie 2190 zł.

Wszystkie modele zegarka Vostok Europe Warszawa Chrono Limited Edition z kolekcji Miasta Polski, włączając w to kolekcjonerski numer 001 (o dostępność tego motelu należy zapytać ekspertów z obsługi klienta), są dostępne do nabycia w sklepach Zegarownia.pl i Fabrykazegarków.pl