Zegarownia wspiera WOŚP w walce z chorobami płuc

Już 28 stycznia 2024 roku rusza 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod szyldem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, WOŚP w tym roku koncentruje się na zbieraniu środków na zakup sprzętu do diagnozowania i rehabilitacji pacjentów z chorobami płuc, zwłaszcza tych, którzy boleśnie odczuli skutki pandemii COVID-19.

W odpowiedzi na tę szczytną inicjatywę Zegarownia.pl po raz kolejny przyłącza się do akcji, przeznaczając na licytację ekskluzywny zestaw Bowa Limited Premium Box. Nasze wsparcie dla WOŚP jest wyrazem solidarności i zaangażowania społecznego.

Zestaw Bowa Limited Premium Box na licytacji WOŚP

Zestaw Bowa Limited Premium Box na aukcji WOŚP zawiera elegancki damski zegarek Bowa Praha z metalową bransoletą typu mesh, z wyróżniającą się zieloną tarczą oraz voucher 50 zł do zrealizowania na Zegarownia.pl, który można wykorzystać na zakup akcesoriów czy biżuterii. Do zestawu dołączone jest również praktyczne etui Beco Technic Box, które ułatwi przechowywanie zegarka podczas podróży i ćwiczeń, oraz zestaw do polerowania Cape Cod, który pomoże utrzymać zegarek w doskonałym stanie.

Środki z licytacji zestawu Bowa Limited Premium Box wesprą działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to zatem nie tylko szansa na zdobycie wyjątkowego zegarka i przydatnych akcesoriów, ale przede wszystkim możliwość wsparcia ważnej akcji charytatywnej, jaką organizuje ta niesamowita fundacja, która co roku bije rekordy w zebranych środkach.

Link do aukcji Allegro:

https://allegro.pl/oferta/zegarownia-dla-wosp-bowa-limited-premium-box-15073484403

Artykuł o licytacji „Zegarownia dla WOŚP 2024: Zestaw Bowa Limited Premium Box”:

https://57c.link/OdgKmU05

Materiały graficzne i video:

https://57c.link/qzlqVMWR