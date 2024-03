Udana licytacja zestawu Bowa Limited Premium Box

Z wielką radością informujemy, że Zegarownia.pl po raz drugi miała zaszczyt wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas 32. finału, który odbył się 28 stycznia 2024 roku. W ramach akcji „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” udało się zebrać rekordowe środki na walkę z chorobami płuc i pomoc tym, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19. Zegarownia.pl również przyczyniła się do tej szczytnej inicjatywy, przekazując na licytację wyjątkowy zestaw Bowa Limited Premium Box.

Dzięki hojności uczestników licytacji, zestaw Bowa Limited Premium Box został wylicytowany za kwotę 710 zł. Jest to kolejny dowód na solidarność i zaangażowanie społeczne całego naszego zespołu, jak i naszych klientów, którzy przyczyniają się do realizacji ważnych celów charytatywnych.

Zestaw zawierający elegancki damski zegarek Bowa Praha, voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na Zegarownia.pl, praktyczne etui Beco Technic Box oraz zestaw do polerowania Cape Cod, po raz kolejny udowodnił swoją atrakcyjność, przyciągając uwagę licytujących i przyczyniając się tym samym do sukcesu akcji.

Wspólnie dla lepszego jutra: Zegarownia.pl wspiera WOŚP

Środki uzyskane z licytacji zestawu Bowa Limited Premium Box zostaną przekazane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając ich nieustanne działania na rzecz diagnozowania i rehabilitacji osób w potrzebie. Jesteśmy dumni z możliwości bycia częścią tak ważnej akcji i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Razem tworzymy pozytywną zmianę, pokazując, że współpraca i solidarność mają realny wpływ na świat wokół nas. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne inicjatywy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.