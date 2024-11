Black Friday w Zegarownia.pl - rekordowe obniżki do -75% na wybrane zegarki

Zegarownia.pl zaprasza wszystkich miłośników zegarków oraz biżuterii do skorzystania z rekordowych zniżek sięgających aż 75%! W ramach Black Friday, klienci mogą wybierać spośród ponad 18 tysięcy produktów, w tym eleganckich zegarków męskich i damskich, nowoczesnych smartwatchy oraz efektownej biżuterii.

Promocja trwa od 28 listopada do 1 grudnia 2024 roku do godziny 23:59, lub do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w wymarzony zegarek, który doda blasku każdej stylizacji lub zaskoczyć bliską osobę wyjątkowym prezentem.

W ofercie Zegarownia.pl dostępne są różnorodne metody płatności, umożliwiające wygodne zakupy. Klienci mogą skorzystać z płatności kartą, Blikiem, PayU, a także z portfeli elektronicznych Google Pay oraz Apple Pay. Dodatkowo, istnieje możliwość zakupu produktów na raty 0% lub z odroczoną płatnością na 30 dni, dzięki współpracy ze serwisami Twisto i PayPo.

Zachęcamy także do odwiedzenia naszych sklepów stacjonarnych w Warszawie, gdzie można na własne oczy zobaczyć bogaty asortyment i skorzystać z wyjątkowych promocji:

Galeria Panorama, sklep firmowy Zegarownia

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45, Powiśle, sklep Zegarownia Premium

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Zrób zakupy online lub odwiedź nas osobiście, aby znaleźć idealny zegarek dla siebie lub na prezent. Więcej szczegółów na temat Black Friday dostępnych zniżek znaleźć można na stronie: www.zegarownia.pl/black-friday