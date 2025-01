Zegarownia ponownie wspiera WOŚP: licytuj zegarek Bowa i bon na biżuterię Bonore!

Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkową licytację, w której możesz zdobyć elegancki zegarek marki Bowa, a także bon na biżuterię Bonore o wartości 100 zł. Cena wywoławcza tego zestawu to 299 zł. Dochód z licytacji w całości zostanie przekazany na wsparcie działań WOŚP, przyczyniając się do zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologiczny.

Sukces poprzedniej edycji

Zegarownia.pl od lat aktywnie uczestniczy w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z dumą wspierając tę wyjątkową inicjatywę. Podczas jednego z poprzednich finałów przekazaliśmy na licytację zestaw Bowa Limited Premium Box, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki hojności uczestników został on wylicytowany za kwotę 710 zł, co stanowiło istotny wkład w zbiórkę na cele charytatywne. Zarówno nasz zespół, jak i nasi klienci pokazali, że wspólnymi siłami można zdziałać wiele dobrego. Wyjątkowe zainteresowanie i zaangażowanie w licytację to dowód na to, że solidarność i współpraca mogą mieć realny wpływ na świat wokół nas.

Wspólnie dla lepszego jutra: Zegarownia.pl wspiera WOŚP

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak szlachetnej inicjatywy i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w licytacjach i wspierają WOŚP. Wasze wsparcie pozwala tworzyć pozytywną zmianę i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej licytacji – każdy gest ma znaczenie! Razem możemy więcej!



Licytuj pod linkiem: https://allegro.pl/oferta/bowa-rto-pomagac-licytuj-zloty-zegarek-bowa-i-voucher-bonore-17160303293

Więcej o marce Bowa dowiesz się na:

https://zegarownia.pl/wiadomosci/cat/informacje-o-zegarkach-bowa