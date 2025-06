Zegarownia.pl świętuje 15-lecie! Rusza Mega Konkurs “Urodzinowa Piętnastka”

Z okazji 15-lecia Zegarownia.pl startuje z największą akcją w swojej historii – letnim cyklem konkursów z nagrodami gwarantowanymi. Co tydzień na uczestników czeka nowe zadanie i szansa na wygranie zegarków, smartwatchy lub biżuterii od topowych marek, oraz nagrody gwarantowane - vouchery na zakupy w Zegarownia.pl. Łączna pula nagród przekracza 150 000 złotych!

Jubileuszowa akcja zaplanowana została jako dynamiczna seria 15 konkursów. Co tydzień inna marka, inne zadanie, inna nagroda. Dzięki takiej formule uczestnicy mogą liczyć na ciekawe wyzwania i dużą różnorodność nagród oraz poznanie historii partnerskiej współpracy z najlepszymi markami zegarków na świecie.

Lider rynku zegarków online

Zegarownia.pl to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek e-commerce w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży zegarków i akcesoriów. Od 2010 roku firma nie tylko odpowiadała na potrzeby rynku, ale je wyprzedzała. Ogromny nacisk na profesjonalną obsługę Klienta na każdym etapie zaowocowało zaufaniem tysięcy klientów. Innowacje, które Zegarownia wprowadzała jako pierwsza, z czasem stały się branżowym standardem, które chętnie naśladują konkurenci w Polsce i zagranicą.

Innowacje, które zmieniły rynek

To właśnie Zegarownia.pl jako pierwsza w Polsce pokazała zegarki na nadgarstkach modelek i modeli, umożliwiła wirtualne przymierzanie, a także wzbogaciła karty produktów o krótkie filmy prezentujące zegarki w codziennym użytkowaniu dla szerokiej oferty. Te decyzje, dziś oczywiste, jeszcze kilka lat temu stanowiły innowację w sposobie prezentowania produktów przy zakupach online. Dodatkowo, firma wdraża własne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają lepiej dopasować ofertę i jeszcze szybciej reagować na potrzeby klientów.

15 lat minęło niczym kwadrans – to dopiero początek!

Na przestrzeni lat Zegarownia.pl wypracowała nie tylko silną pozycję, ale i lojalność klientów. Marka regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach Ceneo i Opineo, a w kategorii „biżuteria i akcesoria” należy do najlepiej pozycjonowanych sklepów internetowych w Polsce. Klienci cenią ją za przejrzyste warunki zakupu, darmową wysyłkę, 100 dni na zwrot oraz możliwość negocjacji ceny, a także za błyskawiczną realizację zamówień.

Dzisiaj Zegarownia.pl wchodzi w kolejne 15-lecie jako dojrzała, silna marka z ugruntowaną pozycją i ambitnymi planami na przyszłość. Jubileuszowa akcja konkursowa to nie tylko świętowanie – to dowód, że firma konsekwentnie buduje nowoczesne doświadczenie zakupowe, oparte na technologii, estetyce i realnej wartości dla klienta. Raz jeszcze zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w konkursach jubileuszowych.