DESTELL®. Nowa gwiazda na rynku zegarków

Na nocnym niebie światowego rynku zegarków pojawiła się nowa gwiazda – marka DESTELL®. To debiut, który wprowadza nowe spojrzenie na design i technologię współczesnego czasomierza, którego wyróżnikiem ma być dostępność zegarków ze sprawdzonymi mechanizmami, z szafirowym szkiełkiem, w atrakcyjnej cenie. Kolekcje noszą nazwy zaczerpnięte z gwiazdozbiorów, co podkreśla ambicję DESTELL®, by wyznaczać własną ścieżkę w branży zegarkowej.

Marka tworzona z myślą o współczesnych użytkownikach

DESTELL® odpowiada na potrzeby osób, które wybierają jakość, styl, ale i przystępną cenę. Każdy model wyposażony jest w szkło szafirowe, zapewniające najwyższą odporność na zarysowania, a wiele z nich wykonano z wysokiej jakości stali 316L. Zegarki oferują też wodoszczelność do 50 metrów oraz sprawdzone japońskie mechanizmy, znane ze swojej niezawodności. Co istotne, mimo zastosowania wysokiej jakości materiałów zegarki DESTELL® pozostają w atrakcyjnej półce cenowej – sugerowane ceny producenta rozpoczynają się już od 469 zł, dzięki czemu to już na wejściu zostało ogłoszone fenomenem na rynku.

Debiutancka linia DESTELL®: cztery serie inspirowane gwiazdozbiorami

Pierwsza odsłona marki DESTELL® obejmuje cztery kolekcje: Pictor, Circinus, Aries i Loup. To szeroka oferta inspirowana gwiazdozbiorami, w której znalazły się zarówno zegarki o eleganckim i stonowanym charakterze, jak i modele o bardziej sportowym wyglądzie, wersje na stalowych bransoletach oraz projekty z delikatnymi kopertami i charakterystycznym bezelem. Dzięki temu kolekcja otwierająca markę prezentuje pełne spektrum stylistyczne, odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników.

Premiera kolekcji DESTELL®

Od września w sprzedaży dostępna jest szeroka gama modeli DESTELL® – od klasycznych wersji po unikatowe kolorystyki. Wszystkie zegarki wyposażono w szkło szafirowe, wodoszczelność minimum 50 m oraz dekiel przystosowany do personalizacji poprzez grawer. Każdy model oferowany jest w eleganckim pudełku premium pokrytym skórą, co dodatkowo podkreśla prestiż marki i sprawia, że stanowi gotowy pomysł na prezent.

DESTELL już w swojej pierwszej kolekcji wprowadza standard, w którym szkło szafirowe jest rozwiązaniem oczywistym, a nie dodatkiem. Debiut marki to jedno z istotnych wydarzeń tegorocznego rynku zegarkowego.





Informacje dodatkowe i materiały graficzne



Strona z ofertą zegarków DESTELL u autoryzowanego sprzedawcy:

https://zegarownia.pl/zegarki-destell

Materiały graficzne:

https://57c.link/destellstart2025

Profile do obserowania:

Facebook: https://www.facebook.com/destellwatches

Instagram: https://www.instagram.com/destell_watches/

Tik Tok: https://tiktok.com/@destell_watches





