Wspólnie dla zdrowia najmłodszych – Zegarownia dołącza do 34. Finału WOŚP
Z satysfakcją informujemy, że Zegarownia.pl po raz czwarty angażuje się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny, 34. finał WOŚP, odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku i będzie realizowany pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki oraz leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego niezbędnego w codziennej pracy placówek pediatrycznych.
2026-01-16, 12:59

Z tej okazji przygotowaliśmy licytację, w której będzie można zdobyć zegarek męski DESTELL Aries Sapphire, zegarek damski BOWA Praha Red Gold Mesh oraz kuferek na biżuterię Wolf Caroline. Dochód z licytacji w całości trafi do WOŚP, wspierając realizację działań prowadzonych w ramach 34. finału i umożliwiając dalsze finansowanie specjalistycznej opieki medycznej dla dzieci.

Moc pomagania: wyniki poprzednich licytacji

Zegarownia.pl od kilku lat regularnie angażuje się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, traktując udział jako ważny element działań o charakterze społecznym. Podczas jednego z poprzednich finałów przekazaliśmy na licytację zegarek marki BOWA oraz bon na biżuterię Bonore o wartości 100 zł. Licytacja zakończyła się kwotą 1125 zł, która w całości zasiliła zbiórkę charytatywną.

To wydarzenie pokazało, jak duże znaczenie ma zaangażowanie klientów oraz realna chęć wspólnego działania. Wysoki wynik licytacji był efektem aktywnego udziału uczestników i potwierdzeniem, że inicjatywy oparte na współpracy mogą przynosić wymierne rezultaty i rzeczywiste wsparcie dla potrzebujących.

Licytuj, wspieraj, pomagaj – Zegarownia.pl ponownie z WOŚP

Udział w inicjatywie o tak dużym znaczeniu społecznym jest dla nas ważnym elementem działalności i naturalnym kierunkiem zaangażowania. Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w licytacjach oraz wspierają działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy udział w zbiórce przekłada się na realne wsparcie i konkretne efekty. Zachęcamy do dołączenia do tegorocznej licytacji — każde zaangażowanie ma realną wartość, a wspólne działania pozwalają osiągać więcej.

Link do aukcji na Allegro: https://allegro.pl/oferta/premium-box-zegarki-bowa-destell-kuferek-wolf-18241003721?dd_referrer=

Więcej informacji: https://zegarownia.pl/wiadomosci/licytacja-wosp-2026-zestaw-bowa-destell

KONTAKT / AUTOR
Damian
Zegarownia.pl
