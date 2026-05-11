Zegarek DESTELL Polish Snooker Limited Edition. Tylko 147 sztuk – przedsprzedaż
Marka DESTELL, za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora – Zegarownia.pl – ogłasza start przedsprzedaży modelu DESTELL Polish Snooker Limited Edition. Zegarek powstał w ramach oficjalnego partnerstwa z Polskim Związkiem Snookera i Bilarda Angielskiego i dostępny będzie wyłącznie na Zegarownia.pl w limitowanej serii 147 numerowanych egzemplarzy. Każdy z nich posiada indywidualny numer limitacji na deklu,, oraz certyfikat potwierdzający autentyczność autoryzowany przez PZSiBA. Przedsprzedaż umożliwia wybór konkretnego numeru egzemplarza oraz zamówienie dedykowanego graweru.
2026-05-11, 01:47

DESTELL Polish Snooker Limited Edition – tylko 147 egzemplarzy dla fanów polskiego snookera

Zegarek powstały we współpracy z Polskim Związkiem Snookera i Bilarda Angielskiego to model, w którym forma jest bezpośrednim odzwierciedleniem dyscypliny, której jest poświęcony. Zielona tarcza o szlifie słonecznym przywodzi na myśl sukno stołu, brązowy skórzany pasek odwzorowuje barwę jego drewnianej ramy. 

Oznaczenia na tarczy nie pełnią wyłącznie funkcji estetycznej – każda liczba odnosi się do konkretnego elementu gry: 

  • numer 15, zlokalizowany na wysokości godziny 3, oznacza liczbę czerwonych bil, 
  • cyfra 6 to liczba bil kolorowych oraz szerokość stołu w stopach, 
  • numer 12 to długość stołu snookera w stopach, 
  • napis Polish Snooker 1993 upamiętnia rok powstania PZSiBA 
  • napis 147 max break – maksymalny break możliwy do uzyskania w jednym frejmie – wyznacza zarazem wielkość całej limitacji. 

Znaczenie mają także kolory tarczy i skórzanego paska w limitowanym zegarku. Kolor tarczy wprost nawiązuje do najpopularniejszego koloru płótna używanego w profesjonalnych stołach bilardowych - głęboka zieleń, doskonale prezentuje się klimatycznym świetle podczas zawodów. Brąz skórzanego paska nawiązuje natomiast do odcieni drewna ram stołów bilardowych. 

Od strony technicznej model napędza japoński mechanizm kwarcowy Seiko VD54 z funkcją chronografu i wskazaniem czasu w formacie 12/24h. Tarczę chroni szkło szafirowe – wyróżnik stosowany przez markę DESTELL we wszystkich swoich modelach, gwarantujący trwałość i pełną przejrzystość przez lata codziennego użytkowania. 

Każdy egzemplarz dostarczany jest w ekskluzywnym pudełku Premium Box wraz z certyfikatem limitacji sygnowanym PZSiBA oraz kartą gwarancyjną. Nabywca ma możliwość wyboru indywidualnego numeru egzemplarza spośród dostępnych w przedsprzedaży, a zegarek można dodatkowo spersonalizować, zamawiając dedykowany grawer z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem lub dowolnym tekstem oraz dedykację. 

Na stronie zegarownia.pl ruszyła oficjalna przedsprzedaż tego modelu, którego przewidywany czas realizacji producent określił na przełom lipca i sierpnia.
Link przekierowujący do przedsprzedaży: https://destell.eu/polish-snooker-watch oraz https://zegarownia.pl/polish-snooker-watch 

DESTELL Oficjalnym Partnerem i Ambasadorem Polskiego Snookera

Marka DESTELL objęła rolę Oficjalnego Partnera i Ambasadora Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Współpraca zakłada aktywny udział w rozwoju dyscypliny w Polsce, w tym fundowanie nagród dla zawodników rywalizujących w krajowych rozgrywkach oraz obecność marki przy wydarzeniach organizowanych przez PZSiBA. Partnerstwo opiera się na wspólnych wartościach obu stron – precyzji, konsekwencji i dbałości o każdy detal, które są nieodłącznym elementem zarówno gry w snookera, jak i filozofii marki DESTELL. Snooker to sport, w którym jeden nieprzemyślany ruch może przekreślić efekt długich minut skupienia – i właśnie ta wspólna wrażliwość stała się fundamentem współpracy, która zaowocowała czymś konkretnym: limitowanym zegarkiem stworzonym z myślą o polskim środowisku snookerowym.

Zegarownia.pl – Oficjalny Partner Przedsprzedaży

Zegarownia.pl to autoryzowany sklep z zegarkami działający na polskim rynku od ponad 15 lat, będący oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem marki DESTELL w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ugruntowana pozycja sprawiają, że Zegarownia.pl jest naturalnym miejscem dla tej limitowanej premiery. To właśnie tutaj – i nigdzie indziej w Polsce – można nabyć zegarek DESTELL Polish Snooker Limited Edition, wybrać indywidualny numer egzemplarza oraz zamówić dedykowany grawer.  

