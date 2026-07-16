BOWA® na mapie największych stolic mody. Premiera zmysłowych kolekcji Dubai, Oslo i Rio
Marka damskich zegarków BOWA®, projektująca w rytmie światowych stolic mody, rozbudowuje swoje portfolio o trzy premierowe linie. Kolekcje Dubai, Oslo oraz Rio stanowią nową interpretację kobiecej elegancji i odpowiadają na zróżnicowane potrzeby współczesnych użytkowniczek, łącząc wielkomiejski szyk z uniwersalnym wzornictwem. Zróżnicowana stylistyka nowości pozwala na swobodne eksperymentowanie z wizerunkiem i odnajdywanie własnego, unikalnego akcentu w codziennej garderobie.
2026-07-16, 13:19

Marka damskich zegarków BOWA®, projektująca w rytmie światowych stolic mody, rozbudowuje swoje portfolio o trzy premierowe linie. Kolekcje Dubai, Oslo oraz Rio stanowią nową interpretację kobiecej elegancji i odpowiadają na zróżnicowane potrzeby współczesnych użytkowniczek, łącząc wielkomiejski szyk z uniwersalnym wzornictwem. Zróżnicowana stylistyka nowości pozwala na swobodne eksperymentowanie z wizerunkiem i odnajdywanie własnego, unikalnego akcentu w codziennej garderobie.

Marka tworzona z myślą o współczesnych użytkowniczkach

BOWA® odpowiada na potrzeby kobiet poszukujących modeli stanowiących naturalne uzupełnienie codziennej garderoby – niezależnie od stylu i okazji. Wiele propozycji wyróżnia się odważną kolorystyką tarcz, dzięki czemu zegarki BOWA® przyciągają uwagę i pozostają wyraźnie rozpoznawalne. Całość łączy ponadczasowy design z klasycznymi formami, tworząc spójną i uniwersalną propozycję dla współczesnych kobiet.

Nowoczesny design w kolekcji BOWA® Dubai

Kolekcja BOWA® Dubai wprowadza do oferty wzornictwo oparte na prostokątnych kopertach zestawionych z tarczami o wykończeniu w postaci szlifu słonecznego lub masy perłowej. Projektując tę linię, marka odpowiedziała na bezpośrednie potrzeby swoich klientek, wyposażając modele w wysokiej jakości szkło szafirowe. Swobodę stylizacji zapewnia możliwość wyboru pomiędzy biżuteryjną bransoletą typu mesh a klasycznym, skórzanym paskiem.

Skandynawski minimalizm w kolekcji BOWA® Oslo

Kolekcja BOWA® Oslo odzwierciedla skandynawskie podejście do projektowania, w którym dominuje harmonia i oszczędność formy. Cechą wyróżniającą tę serię są delikatne, owalne koperty, które nadają modelom lekkości i subtelnego profilu. Całość dopełniają dopasowane bransolety o gęstym, drobnym splocie, podkreślające biżuteryjny charakter zegarków. Podobnie jak w linii Dubai, w kolekcji Oslo istnieje możliwość wyboru pomiędzy tarczą wykończoną szlifem słonecznym a wariantem z masy perłowej.

Dynamiczne wzornictwo w kolekcji BOWA® Rio

Kolekcja BOWA® Rio nawiązuje do dynamicznego wzornictwa, wprowadzając do oferty okrągłe koperty o średnicy 38 mm. Cechą wyróżniającą tę serię są subtelnie połyskujące cyrkonie osadzone na tarczach, które idealnie współgrają z bransoletami typu mesh. W ofercie znajdują się wyraziste barwy, w tym soczysta czerwień oraz modna w tym sezonie zieleń. Zestawienie to tworzy spójną całość o wyrazistym, nowoczesnym charakterze.

Zegarki BOWA® – uniwersalny wybór na lata

Zegarki BOWA® powstają z myślą o uniwersalności, oferując możliwość personalizacji poprzez subtelny grawer na deklu, co czyni je doskonałym pomysłem na unikalny prezent. Połączenie światowych inspiracji, zróżnicowanego wzornictwa i opcji grawerunku sprawia, że modele te pozostają modnym wyborem na każdy sezon, bez względu na zmieniające się trendy.

Zegarki BOWA dostępne są w ofercie sklepu internetowego Zegarownia.pl

Informacje dodatkowe i materiały graficzne

Strona z ofertą zegarków BOWA u autoryzowanego sprzedawcy:

https://zegarownia.pl/zegarki-bowa

Materiały graficzne:

bowawatches

Profile do obserwowania: 

Facebook: https://www.facebook.com/bowawatches 

Instagram: https://www.instagram.com/bowa_watches/
Tik Tok: https://tiktok.com/@bowa_watches

KONTAKT / AUTOR
Damian
Zegarownia.pl
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