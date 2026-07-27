Oficjalna premiera zegarka DESTELL Polish Snooker Limited Edition w salonie Zegarownia Premium
Marka DESTELL została Oficjalnym Partnerem oraz Ambasadorem Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Zwieńczeniem tego partnerstwa stał się zegarek DESTELL Polish Snooker Limited Edition – limitowana edycja 147 numerowanych egzemplarzy, powstała we współpracy z PZSiBA. Przyszedł czas na jego oficjalną, uroczystą premierę.
2026-07-27, 18:19

Marka DESTELL została Oficjalnym Partnerem oraz Ambasadorem Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Zwieńczeniem tego partnerstwa stał się zegarek DESTELL Polish Snooker Limited Edition – limitowana edycja 147 numerowanych egzemplarzy, powstała we współpracy z PZSiBA. Przyszedł czas na jego oficjalną, uroczystą premierę.

Oficjalna premiera w salonie Zegarownia Premium – spotkanie z zawodnikami i odbiór limitowanych modeli

Zegarownia.pl – wyłączny dystrybutor marki DESTELL w Polsce – zaprasza na oficjalny event premierowy zegarka DESTELL Polish Snooker Limited Edition. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 31 lipca, w godzinach 13:00–15:00 w salonie Zegarownia Premium w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45). 

Spotkanie będzie wyjątkową okazją do połączenia świata zegarmistrzostwa i polskiego snookera w jednym miejscu. W programie wydarzenia zaplanowano:

  • Osobisty odbiór zegarków z przedsprzedaży – klienci z Warszawy i okolic będą mogli odebrać zamówione, numerowane egzemplarze bezpośrednio w salonie.
  • Uroczyste przekazanie zegarków zawodnikom – wręczenie limitowanych modeli reprezentantom polskiego snookera w ramach oficjalnego wsparcia dyscypliny przez markę DESTELL.
  • Spotkanie z zawodnikami PZSiBA – możliwość porozmawiania, zebrania autografów oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Goście premiery w Zegarownia Premium 

Michał Szubarczyk – reprezentant Polski 

Jakub Chromy – reprezentant Polski 

Kamil Szubarczyk – międzynarodowy sędzia snookera 

Rafał Jewtuch – czterokrotny mistrz Polski i komentator Eurosportu 

Piotr Murat – wielokrotny medalista Polski oraz wiceprezes PZSiBA 

Romuald Lenkajtis – prezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego

DESTELL Polish Snooker Limited Edition – limitowany model inspirowany snookerem

Zegarek DESTELL Polish Snooker Limited Edition wyprodukowano w ścisłej serii 147 numerowanych egzemplarzy. Jego projekt bezpośrednio nawiązuje do snookera – zielona tarcza ze szlifem słonecznym przypomina sukno stołu, a brązowy skórzany pasek odnosi się do jego ramy. Symbole 15, 6 i 12 na cyferblacie odwołują się do liczby czerwonych bil oraz wymiarów stołu. Całość dopełniają napisy „Polish Snooker 1993” oraz „147 max break”, nawiązujące do historii PZSiBA oraz maksymalnego breaka w snookerze.

DESTELL i PZSiBA – współpraca oparta na wspólnych wartościach

Snooker to sport wymagający precyzji, cierpliwości i strategicznego myślenia – wartości, które od początku towarzyszyły marce DESTELL. To właśnie one stały się fundamentem współpracy z Polskim Związkiem Snookera i Bilarda Angielskiego, w ramach której DESTELL objął rolę Oficjalnego Partnera oraz Ambasadora Polskiego Snookera. Marka aktywnie wspiera rozwój dyscypliny w Polsce, m.in. fundując nagrody dla zawodników rywalizujących w krajowych rozgrywkach.

KONTAKT / AUTOR
Damian
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